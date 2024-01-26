Foreign Affairs – США верят, что РФ — зло, и в этом их ошибка

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Отношения между Россией и США давно находятся под влиянием мифов друг о друге, пишет Foreign Affairs. Это создаёт атмосферу взаимного непонимания и приводит к напряжённости. Так, американцы верят, что РФ — место зла и тирании. Вашингтону выгодно создать образ внешнего могучего злодея. И вот годами он использует сравнение с Гитлером, чтобы манипулировать любящими демократию американцами.



AP

Отношения между Россией и США давно находятся под влиянием мифов друг о друге, пишет Foreign Affairs. Это создаёт атмосферу взаимного непонимания и приводит к напряжённости. Так, американцы верят, что РФ — место зла и тирании. Вашингтону выгодно создать образ внешнего могучего злодея. И вот годами он использует сравнение с Гитлером, чтобы манипулировать любящими демократию американцами.

Они считают, что РФ полностью принадлежит Путину, поэтому там нет никакой внутренней политики. Да, российский президент пользуется большой популярностью в стране, но Кремль сталкивается со множеством проблем и решает их, как в любой другой стране, и чутко следит за настроениями народа.

Американцы так уверовали в эту мифологию, что попали в ловушку, заставляющую политиков неправильно понимать Москву и упускать важнейшие возможности ослабить российскую власть или найти компромиссы, уверено издание. В итоге и отношения Вашингтона с Европой становятся более милитаризованными.

Если бы американские лидеры лучше знали Россию, они бы смогли грамотно использовать её слабости. Ну или по крайней мере были бы более успешны в дипломатии.