 

Foreign Affairs – США верят, что РФ — зло, и в этом их ошибка

26.01.2024, 1:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Отношения между Россией и США давно находятся под влиянием мифов друг о друге, пишет Foreign Affairs. Это создаёт атмосферу взаимного непонимания и приводит к напряжённости. Так, американцы верят, что РФ — место зла и тирании. Вашингтону выгодно создать образ внешнего могучего злодея. И вот годами он использует сравнение с Гитлером, чтобы манипулировать любящими демократию американцами.


AP

Отношения между Россией и США давно находятся под влиянием мифов друг о друге, пишет Foreign Affairs. Это создаёт атмосферу взаимного непонимания и приводит к напряжённости. Так, американцы верят, что РФ — место зла и тирании. Вашингтону выгодно создать образ внешнего могучего злодея. И вот годами он использует сравнение с Гитлером, чтобы манипулировать любящими демократию американцами. 

Они считают, что РФ полностью принадлежит Путину, поэтому там нет никакой внутренней политики. Да, российский президент пользуется большой популярностью в стране, но Кремль сталкивается со множеством проблем и решает их, как в любой другой стране, и чутко следит за настроениями народа. 

Американцы так уверовали в эту мифологию, что попали в ловушку, заставляющую политиков неправильно понимать Москву и упускать важнейшие возможности ослабить российскую власть или найти компромиссы, уверено издание. В итоге и отношения Вашингтона с Европой становятся более милитаризованными. 

Если бы американские лидеры лучше знали Россию, они бы смогли грамотно использовать её слабости. Ну или по крайней мере были бы более успешны в дипломатии.  


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