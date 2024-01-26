 

Рупор кремлевской пропаганды: Я готов на все, но непублично

26.01.2024, 1:06, Разное
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Разоблачение жалкого клоуна Смольянинова, который раскрывает свое нутро в разговоре с Вованом и Лексусом, думая, что разговаривает с Ермаком.

Всё, что я могу сделать для вас, с радостью сделаю. Это даже не знаю кому больше нужно. Я максимально открыт и готов на всё. Максимально хочу помочь и вам, и президенту [Зеленскому]. Я готов и открыт, приеду везде, где ждут, где хотят, где просят. С чем угодно, с «Гражданином поэтом», с чем угодно. Всё, что от меня зависит, я сделаю. К бойцам тоже съезжу, не вопрос. Я готов при условии, что это будет неопубличено.

Насколько же он жалок. И вот подобное чмо у нас в свое время продвигали в качестве деятеля культуры.

Источник: Colonel Cassad


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