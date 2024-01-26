Снижение веса помогает избавиться от диабета второго типа лишь 6% пациентов

Как сообщает научное издание PLoS Medicine, полностью избавиться от диабета второго типа за счет похудения удается лишь 6% пациентов, что показали результаты исследования, проведенного китайскими учеными.

Исследователи отмечают, что у 67% пациентов с диабетом уже через три года после ремиссии было зафиксировано повторное развитие гипергликемии, что, как подчеркнула профессор Китайского университета Гонконга Андреа Лук, четко свидетельствует о минимальных шансах избавления от диабета второго типа за счет похудения вне стен лабораторий.

Результаты исследования демонстрируют, что контроль диабета второго типа путем устойчивого снижения веса возможен, но лишь немногие пациенты смогут достичь нормального уровня глюкозы в крови исключительно за счет похудения, особенно в долгосрочной перспективе.