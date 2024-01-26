В РФ разработаны VR-программы, снижающие тревожность

Как сообщает пресс-служба Московского государственного психолого-педагогического университета, ученые вуза разработали программы с элементами виртуальной реальности, позволяющие минимизировать тревожность у пользователей.

Отмечается, что две VR-программы, включающие видеоряд, музыку и тексты, повествующие о способах коррекции эмоционального состояния, уже были протестированы на студентах и продемонстрировали высокую степень эффективности.

Было установлено, что виртуальные технологии оказывают положительное воздействие как на студентов с низким уровнем тревожности, так и на тех, кто отличается умеренной степенью проявления подобного состояния, что свидетельствует, как отмечают разработчики, о потенциальной эффективности ВР в борьбе с целым рядом расстройств психического здоровья.