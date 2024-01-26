Испанский генерал в отставке – Зеленский отчаянно пытается не дать украинскому конфликту «выпасть из тяжёлого мешка международных проблем»

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Зеленский сейчас погружён в чрезвычайно сложную и враждебную среду: он проигрывает в конфликте; доноры устали; коррупция в его стране процветает; разногласия с военным руководством неоспоримы, пишет в своей статье для ABC испанский генерал в отставке Педро Питарч. Кроме того, на Ближнем Востоке вспыхнули другие «более неотложные» горячие точки. И теперь, по словам автора, Зеленский отчаянно пытается не дать украинскому конфликту «выпасть из тяжёлого мешка международных проблем».



AP

Поскольку Украина практически во всём зависит от иностранной помощи, а краны этой самой помощи от США и ЕС пока перекрыты, украинские войска продолжают обороняться, пишет в своей статье для ABC испанский генерал в отставке Педро Питарч.

Как он отметил, в сложившейся ситуации Зеленский из кожи вон лезет, выпрашивая деньги и пытаясь не дать конфликту «выпасть из тяжёлого мешка международных проблем». Именно этим автор объясняет недавнюю поездку Зеленского в Давос и его возможное участие в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 16 по 18 февраля.

«В отчаянии украинский лидер пытается продлить своё планирующее падение, надеясь на благоприятное изменение международной ситуации, — пишет Питарч. — Он погружён в чрезвычайно сложную и враждебную среду: он проигрывает войну; доноры устали; коррупция в его стране процветает; разногласия с военным руководством неоспоримы; и, самое главное, появились другие международные конфликты (Ближний Восток), которые кажутся более неотложными и экспансивными».

Военные усилия Зеленского ограничиваются точечными и рассредоточенными действиями, которые, несмотря на небольшой объём и малую оперативную ценность, немедленно раздуваются некоторыми средствами массовой информации. Последние создают якобы прочный образ возможностей Украины, которых на самом деле у неё не хватает, подчёркивает испанский отставной генерал.

По словам Питарча, в этом постоянном стремлении выиграть время Зеленский изо всех сил пытается привлечь своих доноров к участию в так называемом глобальном саммите мира, который должен пройти в Швейцарии будущей осенью. Автор также отмечает, что сейчас у РФ больше шансов на успех.