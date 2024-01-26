 

Мнение: Как же назвать то, что происходит

26.01.2024, 0:03, Разное
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И при чем тут Женевские конвенции

Некоторые, чтобы как-то выпутаться из “непоняток”, связанных со всякими “военнопленными”, предлагают выйти из положения через Женевские конвенции по обращению с военнопленными, которые СССР подписал в 1949 году. Заметим – подписал СССР, а вовсе не РФ и не Россия.

Но дело даже не в этом. Та же Женевская конвенция, говоря о военнопленных, оперирует понятиями “война” или “вооруженный конфликт”. Однако война не объявлена, а само слово “конфликт” предполагает наличие двух сторон, конфликт всегда с кем-то.
В России же официально принят термин СВО, то есть Операция. Однако слово “операция” как раз не предполагает никакой второй стороны, это по самому смыслу одностороннее действие. “Операция” проводится в некоем бессубьектном пространстве. Таким образом, определение происходящего как “СВО” противоречит определению его же и как “войны”, и как “конфликта”, то есть – не подпадает под Женевские конвенции (которые, впрочем, как уже было сказано, Россия не подписывала).

При этом самого слова “пленные” в УК РФ нет, за исключением недавно принятой статьи с целью запугать собственных военов, которые вздумают добровольно сдаваться в плен – за это теперь корячится немалый срок. Предполагается, что росвоен может попасть в плен только “в бессознательном состоянии” (привет тов. Сталину).

Каков же все-таки статус украинских граждан, удерживаемых на территории РФ? Кто они?

Источник: Размышления вольного социолога


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