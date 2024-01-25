Мнение: О суде над «поджигателем войны»… Поделом?

Бывший реконструктор Игорь Гиркин, взявший псевдоним «Стрелков», однажды заявил, что «спусковой крючок» гражданской войны на Донбассе в 2014 году нажал именно он. И теперь его судят. Уже осудили. Не за это, правда. Но приговор всё равно вынесен.

Не сказать, чтобы суровый. Однако, «процесс пошёл».

Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о призывах к экстремистской деятельности через интернет. Прокуратура запрашивала для него почти максимальный срок — 4 года 11 месяцев из пяти возможных. Гуманный суд отнюдь не символически «скостил».

Но защита, как и положено ей, всё равно недовольна. Адвокат Александр Молохов заявил РБК, что приговор будет «немедленно обжалован защитой». «Безобразный судебный акт, не имеющий ничего общего с отправлением правосудия», — добавил защитник. Ну, то риторика довольно традиционная для российской адвокатуры.

Игорь Стрелков был задержан в июле прошлого года. Дело против него именно по «экстремистской» статье возбудили по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Впоследствии стало известно, что претензии у следствия возникли из-за двух публикаций в телеграм-канале @strelkovii: по поводу проблематики, связанной с Крымом, и о довольствии военнослужащих. И до кучи к делу приобщили опрос жителя Крыма, прочитавшего ещё один пост в телеграм-канале и выразившего возмущение.

Защита заявила, что расценивает приговор Стрелкову «как месть со стороны людей во власти». Некоторые разгорячённые «патриоты» указывают, что российская либеральная власть с готовностью выполнила задание Запада, отправив в застенки «лидера русского мира». Но тут всё явно не так просто.

Игоря Стрелкова-Гиркина взяли под стражу 21 июля прошлого года. По правилам, каждый день под арестом зачитывается за полтора дня «на зоне». То есть, к настоящему времени почти пятую часть срока он, можно считать, отсидел. Процедура обжалования добавит к отбытому ещё месяц-другой. Вот и минус год из четырёх. И приговор во второй инстанции могут смягчить ещё на несколько месяцев. А по закону, после отбытия осужденным не менее трети наказания, назначенного за преступление небольшой и средней тяжести, уже возможно условно-досрочное освобождение. Часть вторая ст. 280 УК РФ — это как раз «средняя тяжесть»: максимальный срок — 5 лет лишения свободы. То есть, уже через год Игорь Стрелков-Гиркин может «откинуться» по УДО. Если будет хорошо себя вести.

И тут видны два момента.

Во-первых, подтверждается простой тезис, что «патриотического» лидера власти хотели всего лишь убрать на время из президентской избирательной кампании. Которую планируется провести максимально тихо-мирно. А чтобы патриотический сегмент российской общественности не выпал из повестки, ей подсунули вполне системного Бориса Надеждина, экс-депутата Госдумы от СПС, ныне мундепа из Долгопрудного.

Сейчас из него активно лепят умеренного пацифиста и всячески раскручивают как «народного кандидата». Фоточками очередей с пунктов сбора подписей в том числе. Но любой, кто сталкивался с российским избирательным процессом, знает, что такие методы дают наибольший процент брака в подписных листах. Закроет ли на него глаза «принципиальная» Элла Памфилова, глава ЦИК РФ, вопрос отдельный. Мне же как экономисту видна и ещё часть паззла: очереди возникают там, где создан дефицит, в том числе искусственно.

Во-вторых, получив весьма символическое «наказание», Игорь Стрелков-Гиркин окончательно обретает ореол «жертвы либерального Режима™». Не сказал бы, что выйдя через год «на свободу с чистой совестью», он сразу же на штыках разгневанных патриотов войдёт в Кремль. Но как один из запасных вариантов на случай возможных негативных сценариев — почему нет? В конце концов, для российских силовиков он как бывший сотрудник ФСБ РФ более-менее «свой».

Выходит, проект «Игорь Стрелков» — это такой «Навальный 2.0», especially for патриотов?

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