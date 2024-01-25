Мнение: Падение значимости

В ТГ обсуждали, как снижается СЗ (субъективная значимость) от одной фразы мимо границ.

“Как” – это значит мы должны понять, почему снижается, как это физически происходит.

Судя по ответам, тема туманная.

Давайте попробуем немного прояснить.

СЗ – это и размер фигуры человека в поле другого, и место, которое он там занимает, и ценность его для жизни другого, и коэффициент ценности его вложений.

СЗ – это симпатия или даже любовь как таковая. СЗ и любовь – это если не синонимичные, то близкие понятия.

Если считать любовь “химией”, которая зависит исключительно от гормонов-феромонов, может показаться, что значимость человека вообще не зависит от его поведения, тем более от его слов.

На самом деле даже гормоны-феромоны зависят от поведения партнера, поскольку гормоны реагируют на опасности и на привлекательные перспективы, они управляют нашим поведением, а значит зависят от того, что для нас выгодно, а что вредно.

СЗ человека падает, когда наши анализаторы, в том числе и бессознательные, не только осознанные, сигнализируют о том, что размер фигуры человека в нашем поле не соответствует его привлекательности и нужности для нас.

Вот тогда и происходит падение СЗ.

Очень важный нюанс: обратная связь влияет на СЗ только опосредованно, и только для тех, кто эту обратную связь видит:

1) опосредованно, 2) для тех, кто видит.

Вот этот нюанс далеко не все понимают, судя по комментариям в ТГ.

Многие думают, что как только человек видит недостаточную свою СЗ (свою значимость для партнера), сразу же падает его СЗ.

Это совсем не так. Это не так даже для нерыб, для людей с высоким самоуважением и реалистичной оценкой, тем более не так для рапанов или рыб, которые ближе к рапанам, чем к нерыбам.

Это связано с тем, что анализ обратной связи не апеллирует напрямую к чувствам, а рапаны и вовсе смотрят на обратную связь из-под короны.

То есть главное, насколько хорош данный персонаж, насколько он может пригодиться, независимо от своего желания пригодиться нам.

Вот это – прямое влияние на его СЗ. Причем любые рассудочные доводы, вроде моральных оценок его поведения или его полезности в отдаленной перспективе, на СЗ тоже мало влияют, за исключением тех случаев, когда мораль и будущее – главные приоритеты для того, кто оценивает, то есть для хозяина поля.

На первом месте – оценка спонтанности и самоуважения человека, то есть сколько у него свободной энергии и насколько он устойчив как личность. Это так же важно, как и его ОЗ, причем ОЗ оценивается с точки зрения тех ресурсов, которые приоритетны для хозяина поля в данный момент.

Именно по этой причине СЗ снижают именно векторы слива, а не векторы косяков.

Векторы косяков влияют на СЗ опосредованно. То есть человек должен обидеться и сделать вывод, что его не ценят, его не хотят, и начать принимать меры по уменьшению фигуры человека. Можно сказать, он делает это вручную, тогда как от вектора слива партнера фигура этого партнера уменьшается автоматически.

Вектор слива сразу же делает фигуру партнера менее привлекательной.

Вы можете посмотреть на примеры в ТГ.

При верхнем сливе человек выглядит жалко за счет переоценки своего авторитета.

Вот эта комичность, которую мы видим в самых лучших примерах, результат переоценки СЗ.

Во многих примерах М растолковывают что-то, вещают, оценивают сверху, назидают, объясняют. Все это Училки и Штурманы, в основном, в плане багов.

А в некоторых примерах М выступают не просто как гуру и начальники, но и вовсе как внутренний голос Ж, как ее собственная родительская фигура.

Например

Или

Или

Вообще некоторые примеры просто отличные. Стоит все комментарии прочитать, хоть их и много.

Но обратите внимание, что все примеры, где М выглядит глупо и жалко – это либо переоценка авторитета (слив сверху), дающего право на критику, на претензии, на советы, либо переоценка степени близости (слив снизу).

Действительно, в самых вопиющих случаях невозможно даже представить, каким должен быть авторитет, чтобы фраза звучала нормально, но это потому, что такого авторитета вообще не бывает в романтических отношениях, где партнеры на равных. Но если мы представим, что это, например, коуч по найму, который через наушник дает совет девушке “нарядись, свари ему борщ, предложи секс”, то может быть такие фразы будут и ничего, когда они о каком-то третьем лице, о любимом мужчине, а не сам парень говорит это о себе.

Степень близости тоже невозможно представить такой, чтобы лучшие из примеров слива снизу выглядели бы адекватно, но это потому, что степень близости М и Ж не может быть такой как близость малыша и его мамы, а М в самых смешных примерах рассчитывает именно на такую близость:

Например

Или тут

Или вот

Вот это сливы или векторы сливов, сверх или снизу, которые снижают СЗ сразу же, потому что человек выглядит очень жалким и очень глупым, и если даже не когнитивно глупым, то начисто лишенным эмпатии, а эмоциональный интеллект – это тоже вид интеллекта.

К человеку может появиться брезгливость после такого общения, за него может стать стыдно, неловко. Вот что сразу снижает СЗ!

И совсем другое дело – понимание своей низкой СЗ.

Это когда человек косвенно или прямо отказывается от контакта или дает понять, что предложение не радует.

Здесь СЗ не снижается вообще, либо снижается опосредованно, после некоторой работы над собой.

У нерыб это происходит быстрей, у рапанов может вообще не происходить.

Какой тут механизм?

Человек видит, что его СЗ намного ниже, чем СЗ партнера. Буквально: он мне очень нравится, а я ему нет. Или: я к нему тянусь, а он от меня пятится. Или: я делаю шаги в его сторону, а он в мою нет.

Человек видит дисбаланс значимости и его самоуважение требует, чтобы он снизил ожидания и уменьшил привлекательность для себя недоступного объекта.

Для рыб и тем более для рапанов это очень сложно! Они не владеют собой настолько, их эмоции и чувства не подчиняются их разуму. Максимум на что они способны, это поломать себе рефлексию, то есть вместо того, чтобы разлюбить, могут начать считать, что разлюбили, но продолжать любить.

Рыбам нужно время, чтобы привести дисбаланс к некоторому подобию баланса, а иногда это вообще не получается, или начинаются косяки в попытках “защитить самоуважение” или сливы в попытках “добиться любви”. О рапанах и говорить нечего. Большинство из них решают проблему просто: надевают колпачок на Глупышу, который не может выразить или осознать своих чувств, и Волчонка Недолюбленного, который не умеет любить.

То есть вам важно понять, что сразу уменьшает СЗ (сливы верхние и нижние), а что не уменьшает или уменьшает не сразу или только для нерыб (косяки и дисбалансы).

Почему для нерыб СЗ партнера падает быстро после косяка или от понимания своей недостаточной значимости понятно? Быстро – это тоже не мгновенно, но быстро (сутки-неделя).

Может кто-то объяснить?