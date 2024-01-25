Американские ученые назвали воду единственным растворителем, подходящим для жизни

Как показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Массачусетский технологический институт, единственным растворителем, который мог бы выступить в качестве основы для существования жизни на других планетах, является вода.

Для существования живых организмов необходимо вещество, способное растворять лишь некоторые молекулы, играть ключевую роль в метаболизме, не разрушать широкий спектр сложных органических молекул и существовать на скалистых планетах в течение миллиардов лет. Аммиак, соответствующий первым трем критериям, легко разрушается под воздействие ультрафиолетового излучения, причем он существует там, где и вода, в связи с чем не будет являться основным растворителем.

Трем основным условиям соответствует концентрированная серная кислота, однако пока неизвестно, сможет ли она поддерживать наличие в ней разнообразного набора органических молекул. Особого внимания заслуживает углекислый газ, вступающий в реакции с целым рядом молекул, но ученым еще предстоит установить, подходят ли его свойства для поддержания сложного метаболизма.