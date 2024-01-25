JAD: регулярное общение и отказ от вредных привычек снижают риск развития деменции

Как сообщает издание Journal of Affective Disorders, минимизировать риски развития деменции можно за счет общения с друзьями и родственниками на регулярной основе, повышения степени физической активности, наличия хобби и отказа от таких вредных привычек, как курение и чрезмерное употребление алкоголя.

В ходе эксперимента участники, ежедневно выполнявшие физические упражнения более десяти минут, получали один балл, дополнительно зарабатывая баллы за наличие хобби, отказ от алкоголя и сигарет, а также общение с близкими не менее трех раз в неделю. Соблюдение всех рекомендаций позволяло набрать шесть баллов.

Было установлено, что у испытуемых, получивших четыре балла и более, к окончанию эксперимента степень снижения когнитивных способностей оказалась на 29% ниже по сравнению с теми, кто набрал три балла и меньше.