 

Венгрия только говорит, но ничего не делает — Le Parisien о вступлении Швеции в НАТО

25.01.2024, 23:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, но когда это будет — непонятно, отмечает Le Parisien. Пока этот вопрос не стоит на повестке дня. Между тем после одобрения Турции именно Венгрия осталась последней из стран, в которой парламент ещё не одобрил вступление Швеции в альянс.


AP

Венгрия утверждает, что поддерживает вступление Швеции в НАТО, но пока ничего для этого не делает, пишет Le Parisien. «И это не первый раз, когда Будапешт стоит на пути воли европейцев», — отмечает автор статьи.

После нескольких месяцев промедления Турция проголосовала за вступление Швеции в НАТО, и дело остаётся за Будапештом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил, что его правительство поддержало кандидатуру Швеции, но депутаты соберутся не раньше середины февраля, и на данном этапе этот вопрос не стоит на повестке дня.

Находясь у власти с 2010 года, Орбан «систематически высказывается в диссонансе с другими государствами — членами Евросоюза», приводит издание оценку эксперта. И на это есть ряд причин. С одной стороны, близость Венгрии с Россией, которая обусловлена её зависимостью от российских энергоресурсов. В этом смысле Виктор Орбан «стремится не одобрять решения, которые навредят его отношениям с Россией», отмечает политолог Жорж Минк.

С другой стороны, партия Виктора Орбана противостоит либеральному Западу в целом, высказывается против усиления европейской интеграции, приёма мигрантов и прав ЛГБТ. Поэтому противодействие Брюсселю соответствует политической линии Виктора Орбана.

Кроме того, такая политика позволяет Венгрии получить влияние на европейском и международном уровне. Венгрия использует своё право вето, чтобы «выторговать» себе нужные уступки.   


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