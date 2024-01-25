 

Мнение: Страна юристов

25.01.2024, 22:51, Разное
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Ну и старый вопрос, который давно уже никто не задает (и тем более даже не пытается отвечать) – какие могут быть “пленные” или “военнопленные”, если никакой войны между Россией и Украиной, как мы знаем, нет? Каков вообще юридический статус людей, которых куда-то везли “на обмен”? Какой обмен?! Их вот удерживали, как нам говорят, под охраной – аж целых три охранника на 65 человек. А почему – их арестовали? Или приговорили к чему-то? К чему? Кто приговорил?

Есть версия, что “пленные” это на самом деле “преступники” или даже “террористы”. Но если они террористы – то на каком основании их “обменивают” в соседнюю страну? Отпускают, то бишь. Террористов. А что, так можно?!

Можно. В России всё можно. Тем более, что народу все эти “юридические фокусы” в принципе по барабану. Это при том, что тысячи, если не сотни тысяч граждан РФ готовы с лупой в руках изучать “Должностную инструкцию для проводника” и еще груды приказов и подзаконных актов от МинТранса и частной (!) компании ОАО РЖД, вести по их поводу длинные, скучные и абсолютно бессмысленные дебаты в энторнете. И готовы до хрипоты спорить, какие права есть у котика в вагоне поезда. Страна юристов.

Источник: Размышления вольного социолога


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