Рупор кремлевской пропаганды: День приговоров
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« В те времена укромные,
Теперь — почти былинные,
Когда срока огромные
Брели в этапы длинные.
.
День приговоров продолжается.
Суд в Москве приговорил экс-губернатора Пензенской области Белозерцева к 12 годам колонии строгого режима и штрафу более 450 млн рублей за взятки.
Основателя фармацевтической группы компаний «Биотэк» и экс-сенатора Шпигеля — к 11 годам колонии строгого режима и аналогичному штрафу.
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Саиджон Холикзода получил 11 лет тюрьмы строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию.
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Источник: Colonel Cassad
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