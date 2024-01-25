Рупор кремлевской пропаганды: День приговоров

« В те времена укромные,

Теперь — почти былинные,

Когда срока огромные

Брели в этапы длинные.

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День приговоров продолжается.

Суд в Москве приговорил экс-губернатора Пензенской области Белозерцева к 12 годам колонии строгого режима и штрафу более 450 млн рублей за взятки.

Основателя фармацевтической группы компаний «Биотэк» и экс-сенатора Шпигеля — к 11 годам колонии строгого режима и аналогичному штрафу.

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Саиджон Холикзода получил 11 лет тюрьмы строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию.

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