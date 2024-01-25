JHP: массаж шеи может уменьшить головную боль

Как сообщает издание Journal of Headache and Pain, у людей, страдающих от головной боли напряжения или мигрени, зачастую воспалены и напряжены мышцы шеи, что, как показали результаты исследования, проведенного немецкими учеными, представляющими Мюнхенский технический университет, предположительно выступает в качестве причины головной боли.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано 28 человек с головной болью напряжения или мигренью, а также 22 здоровых человека, было установлено, что мышцам шеи у людей с головной болью и мигренью, учитывая более высокий уровень содержания в них жидкости, требуется больше времени для расслабления.

Полученные результаты, как отмечают ученые, могут привести к появлению такого способа лечения головных болей, как массаж, способствующий снятию напряжения и избавлению от неприятных симптомов.