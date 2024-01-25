 

Ученые продемонстрировали, как выглядит мир глазами животных

25.01.2024, 22:33, Разное
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Группа ученых, представляющих Университет Сассекса и Университет Джорджа Мейсона, разработала систему камер, позволяющую воссоздать то, что видят животные, фоторецепторы в глазах которых, в отличие от человека, воспринимают ультрафиолет.

Система, основанная на методах спектрофотометрии, записывает видео в условиях естественного освещения и осуществляет фиксацию в синем, зеленом, красном и ультрафиолетовом каналах, а на выходе получаются изображения в определенных диапазонах волн, обычно выходящие за пределы того, что видят люди.

Разработчики отмечают: «Система построена на основе двух отдельных камер, где свет разделяется и одновременно направляется на камеру, чувствительную к ультрафиолетовому свету, и на стандартную камеру, чувствительную к видимому свету человека».


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