Мнение: Сталин против купания в проруби, украинизация при Сталине и оправдание репрессий

1. Некоторые пишут, что товарищ Сталин пил «за великий русский народ» и, следовательно, он является русофилом. Такая логика напоминает мне мои студенческие годы, когда я регулярно проходил у одной станции метро мимо характерного длинного ряда ларьков. Там отирались помятого вида личности, которые периодически брали меня за рукав, чтобы довольно искренне назвать меня своим братом. Даже будучи студентом, я почему-то понимал, что эти джентльмены — не мои настоящие братья, им просто не хватает мелочи на опохмел.

Также некоторые утверждают, что Сталин остановил гонения на Церковь и даже начал потихоньку восстанавливать то, что они с Лениным разрушали раньше. Это тоже не соответствует действительности. Блогер monetam приводит характерный документ с резолюцией Сталина по поводу крещенских купаний в проруби, проведённых в Саратове в 1949 году (ссылка).



Резолюция (красная надпись сверху с подписью «Ст.») гласит: «Высмеять в “Правде”», то есть в газете «Правда», главном тогда СМИ страны, официальном рупоре партии большевиков.

2. Читатель Дмитрий Д. пишет (ссылка):



…мысль, о том, что после смерти Ленина его партия перестала продолжать его дело – интересная. Надо обдумать. Ведь, скажем, приезд Грушевского [бывшего ставленника Австро-Венгрии, идеолога украинского национализма] был одобрен решением Политбюро ЦК 10.11.1924.

Однако Ленин и при жизни поддерживал украинских сепаратистов в их борьбе против угнетающей окраины России. Да и не только украинских – с финскими так только в десны не целовался, например.

Что касается итогов украинизации, то несколько примеров:

— До революции в Донбассе было 7 украинских школ. На 1 декабря 1932 г. из 2239 школ Донбасса 1760 (или 78,6%) были украинскими, еще 207 (9,2%) — смешанными русско-украинскими.

— К 1933 г. закрылись последние русскоязычные педагогические техникумы. В 1932—33 учебном году в русскоязычной Макеевке не осталось НИ ОДНОГО русскоязычного класса в начальной школе.

Впрочем, можно почитать и в документах. Например – материалы Пленума ЦК КПБу от 1926 года.

«За последний год со времени постановки вопроса об украинизации на апрельском пленуме 1925 г. мы имеем крупнейшие достижения в области украинизации. В государственных учреждениях процент делопроизводства на украинском языке достигает 65 процентов, в то время как в начале прошлого года он равнялся 20 процентов. Госаппарат в районах и округах работает уже по преимуществу на украинском языке. Низшая школа украинизирована на 80 процентов (остальная часть обслуживает нацменьшинство). Систематически идет вперед украинизация средней и высшей школы. Несмотря на все трудности, пресса украинизирована на 60 процентов.

В текущем году переведено на украинский язык свыше половины школ политграмоты на селе. Развертывается украинизация школ политграмоты в городе. Процент украинцев в партии с 37 поднялся до 47, а в комсомоле – с 50 до 61. Подвинулся вперед процесс украинизации профсоюзов, особенно связанных с селом» (ссылка).

3. Вопреки мифам, подавляющее большинство жертв репрессий 1937-1938 года – это не старые большевики-революционеры ленинского разлива, ответственные за позорный Брестский мир, за гражданскую войну, за Красный террор и так далее. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):

Собственно, если бы 1937 год свелся к отстрелу совпартноменклатуры – извалявшейся в человеческой крови и страданиях во время коллективизации, погрязшей в коррупции и воровстве у рабочих (это если даже не считать “старых революционеров”, большинству которых с гражданской в аду прогулы ставили), — то ни о какой трагедии Большого террора не шло бы и речи. Все получили по заслугам, даже если и по липовым обвинениям. Революция пожирает своих детей и в этом есть высшая справедивость.

А вот массовые операции 1937-1938 гг. – это то, что сделало террор Большим и неоправдываемым.

Массовые операции НКВД, напомню, это, например, «кулацкая операция», в ходе которой арестовали более 800 тысяч «антисоветских элементов», из которых более половины расстреляли. Большинство было бывшими зажиточными крестьянами, которых лишили имущества и выслали во время коллективизации начала 1930-х, а потом побоялись пускать назад после принятия конституции 1937 года, которая формально возвращала «лишенцам» их права. Фактически, советская власть сначала ограбила этих людей (естественно, сделав своими врагами), а потом убила из страха, что те не будут проявлять должной лояльности.

Или, например, «польская операция» НКВД, в рамках которой были расстреляны более 100 тысяч человек – этнические поляки или носители фамилий, похожих на польские. Напомню, реальный штат всей польской разведки в годы её расцвета составлял всего лишь несколько сотен человек, при этом конкретно по СССР работала только небольшая часть ведомства.