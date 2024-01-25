Мнение: Странный самолет

Какая-то мутная история с этим самолетом, которого сбили в Белгородской области. Куда он, собственно, повез украинских военнопленных “на обмен”, взлетев из Белгорода? В Киев? От Белгорода до границы с Украиной – 40 км. Могли б и на автобусе довезти, не баре. Это не говоря о том, что Ил-76 – большой лайнер, его в чистом поле не посадишь, ему аэродром нужен. Где там аэродром, куда вообще он летел?

Загадки, загадки… Правда, сейчас поступили разъяснения от Минобороны – что сбили его все ж не на взлете, а при посадке.