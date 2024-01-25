В Антарктиде обнаружены неизвестные колонии императорских пингвинов

Как сообщает издание Nature Communications, в Антарктиде обнаружены неизвестные ранее колонии императорских пингвинов, о чем проинформировали ученые Британской антарктической службы.

Как показали результаты исследования, проведенного представителем BAS Питером Фретвеллом, основная причина перемещения колоний императорских пингвинов заключается в том, что изменение климата и таяние льдов угрожает местам, в которых птицы размножаются. В качестве примера Фретвелл привел колонию возле залива Хэлли, которая, учитывая нестабильные условия, превратившие старое место в опасное для птенцов, переместилась в восточном направлении на расстояние в 30 километров.

Ученые отмечают, что совсем недавно были обнаружены четыре колонии, которые с большой степенью вероятности существуют в течение многих лет, но ранее их не замечали. На данный момент известно о 66 колониях императорских пингвинов.