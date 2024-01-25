 

Установлена связь между уровнем образования и снижением риска смерти

25.01.2024, 21:21, Разное
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Как сообщает издание The Lancet Public Health, каждый год, потраченный на образование, снижает риск смерти на 2%, причем данный эффект не зависит от пола, возраста, места жительства и социального происхождения.

В ходе исследования, проведенного представителями Institute for Health Metrics and Evaluation, было установлено, что у тех, кто закончил шесть классов начальной школы, степень риска летального исхода снижается на 13%, в то время как окончание средней школы и 18-летнее образование снижает риск на 25% и 34% соответственно. Особое внимание исследователи уделили тому факту, что люди, совсем не посещающие школу, наносят себе вред, сопоставимый с ежедневным употреблением пяти алкогольных напитков и выкуриванием десяти сигарет в течение десяти лет.

Ученые отмечают: «Необходимо увеличить социальные инвестиции, чтобы обеспечить доступ к лучшему и продолжительному образованию во всем мире, чтобы остановить сохраняющееся неравенство, которое уносит жизни».


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