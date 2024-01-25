Кошачий взгляд Бардо, ресницы Твигги и диско-гламур: семь идей макияжа глаз в стиле ретро, которые преобразят образ

В быстро меняющемся мире моды есть тенденции, которые всегда возвращаются. И на этот раз они возвращают нас в 60-80-е годы с помощью ретро-макияжа глаз, который по-прежнему очень популярен. Давайте рассмотрим несколько самых удачных вариантов, дополненных современными изюминками.

Ресницы Твигги

Такие ресницы были трендом шестидесятых годов и получили свое название в честь модели, которая их популяризировала. Чтобы создать такой макияж, сначала нарисуйте на верхнем веке подводкой стрелки для создания эффекта кошачьих глаз. Затем в несколько слоев нанесите на ресницы тушь, чтобы уплотнить их и сделать более выразительными. Затем при помощи теней или карандаша нарисуйте на нижнем веке имитацию ресничек или наклейте накладные.

Кошачий взгляд Бардо

Знаменитая французская актриса могла похвастаться кошачьим внешним видом, который всегда выделялся очень смелой и соблазнительной подводкой для глаз. Черным карандашом нарисуйте на верхнем веке линию, идущую от внутреннего уголка к внешнему, и немного продлите ее по направлению к виску. Сделайте то же самое на нижнем веке, соединив оба штриха. Этот макияж глаз в стиле ретро придаст вашему образу нотку гламура и загадочности.

Акцент на складке

Макияж с глубокой подводкой для глаз был очень популярен как в 60-х, так и в начале 70-х. Нанесите базовые тени на все веко и растушуйте над складкой. Более темными тенями выделите область, огибающую глазницу. Завершите макияж классической подводкой и не забудьте нанести несколько слоев туши для выразительности.

Плавающий контур

Эта идея понравится любительницам минималистичного стиля. Он заключается в нанесении линии подводки на верхнюю часть подвижного века, немного выше глазницы. Пожалуй, больше ничего, кроме небольшого слоя туши, на глаза наносить не нужно, чтобы получился эффект чистого открытого взгляда.

Диско-гламур

Этот тренд, популярный в 70-х годах, предполагал использование выразительных блестящих теней. Нанесите на свои веки тени глубокого серого оттенка с легкой серебристой дымкой. Добавьте немного дополнительных блесток и подчеркните ресницы тушью. Только не следует наносить слишком много средства. Пусть реснички будут достаточно натуралистичными.

Винтажный синий

Синие тени пережили не одно модное десятилетие, потому что этот тон придает свежий и смелый вид, очень хорошо подчеркивает цвет глаз, и для каждой найдется идеальный оттенок. От небесно-голубого до темно-синего — веки этого яркого цвета сделают вашу красоту более загадочной и притягательной. Не используйте подводку или наносите ее очень тонко, чтобы не отвлекать внимание от основного цветового акцента.

Негативное пространство

Идея этого макияжа в стиле ретро заключается в том, чтобы глаза казались немного больше. Оставьте веки без макияжа и тонкой кистью нарисуйте белую графическую линию над складкой, выступающей в уголке глаза. Нарисуйте еще одну линию внизу и соедините их вместе. Дополнительно подчеркните глаза черной подводкой и тушью или накладными ресницами с удлиненными внешними уголками.