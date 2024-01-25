Архангельский университет разрешил до 40% диплома писать с помощью нейросети

Северный арктический федеральный университет в Архангельске внес изменения в процесс написания дипломных работ, позволяя студентам использовать нейросети. Это решение было объявлено проректором по образовательной деятельности САФУ Людмилой Морозовой.

Однако процент труда искусственного интеллекта при написании диплома не может превышать 40%. Это решение связано с тем, что во многих университетах, включая САФУ, существуют ограничения по оригинальности текстов, поэтому новые технологии все-таки были существенно ограничены.

Проректор пояснила, что студенты, успешно выполнившие учебный план и не имеющие задолженностей, могут использовать нейросети при написании диплома. Однако на защите они должны продемонстрировать свои знания и убедить преподавателей, что именно сам учащийся является автором работы, несмотря на помощь нейросети.

Людмила Морозова подчеркнула: “Студент может сам выбрать: либо написать диплом самостоятельно и избежать более строгого внимания, либо использовать нейросеть, но при этом должен углубить свои знания в то, что нейросеть создала”.

Использование нейросетей при написании дипломных работ стало актуальным после того, как студент Российского государственного гуманитарного университета Александр успешно защитил диплом, написанный с использованием нейросети ChatGPT. Молодой человек признался, что решил передать работу нейросети, так как ему было лень писать ее самостоятельно. ChatGPT сгенерировала несколько глав с оригинальным исследованием, аналитической частью и ссылками на научные работы. Студент внес некоторые правки, причем потратил на все это менее суток.

После этого Московский городской педагогический университет также разрешил использование технологий искусственного интеллекта для написания выпускных квалификационных работ. Важно отметить, что обучающимся по-прежнему требуется самостоятельно анализировать, обрабатывать и обосновывать заимствованную информацию.