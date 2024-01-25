 

Мнение: Бунт Стрелкова подавлен

25.01.2024, 20:30, Разное
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А уже и Гиркину-Стрелкову огласили приговор – 4 года в колонии (не условно!). Меньше полугода, получается, на всё про всё. Что-то быстро у них. В августе арестовали, в январе уже и приговор. Скочиленко, питерскую художницу, за страшное преступление – подменила несколько ценников в магазине на антивоенные листочки – судили все 1,5 года (арестовали в апреле 2022, вынесли приговор 7 лет в ноябре 2023 года). Беркович и Петрийчук, за не менее страшное преступление – поставили пьесу “Финист Ясный Сокол”, получившую две театральные “Маски”, – арестовали на три месяца раньше Гиркина и судят до сих пор.

Правда, депутата Горинова “судили” примерно столько же. По доносу депутата Хинштейна его арестовали в апреле 2022 (за слова по поводу конкурса детского рисунка), а уже в июле того же года вынесли приговор – 7 лет.

Так что Гиркина, похоже, почти что пожалели – видимо, как своего. 4 года – это не семь. Прокурор требовал почти 5 – так что и тут скостили. Возможна, видимо, и любимая Путиным “двушечка” – если отправят на УДО. Мягкотелость просто. Он же в Телеграме писал! Крамолу! Фельдмаршала не уважал, самого, страшно сказать, Нацлидера словесно задевал.

В зверинце живем. Зато котов любим.

Источник: Размышления вольного социолога


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