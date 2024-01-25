Онколог Генинг развенчала миф о связи микроволновок с развитием рака

Как заявила в интервью изданию «Лента.ру» онколог Снежанна Генинг, представляющая группу компаний BestDoctor, микроволновые печи не провоцируют развитие онкологических заболеваний, хотя многие утверждают обратное.

Уточнив, что микроволновки имеют отношение к электромагнитному спектру, в который входят радиоволны, инфракрасные лучи, излучение от мобильных телефонов, Wi-Fi, телевидение, рентген и даже обычный видимый свет, кандидат медицинских наук подчеркнула, что разогретая в микроволновой печи еда не содержит опасного излучения и не является радиоактивной.

Особое внимание врач уделила тому факту, что низкочастотные волны, применяемые в микроволновках, не способны изменять структуру атомов.