Модный маникюр-2024: самые эксклюзивные трендовые дизайны весны

В мире ногтевой эстетики постоянно появляются какие-то новые веяния и тренды. В 2024 году ожидается много всего яркого и необычного, причем обновления будут появляться в каждом сезоне. Например, уже известно, какие эксклюзивные виды нейл-арта будут популярны грядущей весной.

Ногти в клеточку

Тенденция оформления ногтей в стиле старого пледа стала одной из самых популярных и вдохновляющих. Консервативный рисунок в виде полосок и клеток создается очень просто, но меняет ваш образ просто поразительным образом.

Графический дизайн

Графические линии и простая геометрия – один из самых модных трендов маникюра 2024 года. Дизайн выглядит стильно и минималистично. Этот нейл-арт создает широкое поле для творчества в плане сочетания различных цветов и текстур лака.

В стиле бохо

Этот маникюр непременно порадует поклонниц богемной эстетики. Используйте этнические мотивы и всевозможные экзотические детали (солнца, глаза, зигзагообразные линии), нанося их на прозрачную или нюдовую основу. Непременно покройте сверху прозрачным лаком, чтобы добавить больше эффектного глянцевого блеска.

Ногти с бантиками

В 2024 году будет популярен так называемый балетный стиль в маникюре. Она подразумевает украшение ноготков бантиками так, чтобы они стали похожи на изящные пуанты балерины. Этот ультраженственный маникюр выглядит романтично и кокетливо, но в то же время вполне минималистично. Рекомендуется использовать голубые, розовые, нюдовые и молочные оттенки в качестве основы.

3D-дизайн

В прошлом году в моде были ногти с бисером, а теперь 3D-капли создают плавный и привлекательный дизайн ногтей в повседневном стиле. Вам не придется слишком долго морочить голову, чтобы придать своему дизайну объем. 3D-элементы присутствуют в продаже в огромном ассортименте, и вам достаточно просто приклеить их поверх рисунка.

Бархатные ногти

Этот вид дизайна уже достаточно давно завоевал сердца модниц. Этот великолепный тренд маникюра может быть реализован в любом цвете. Бархатный маникюр можно создать при помощи магнитного лака или специальной пудры-втирки.

Крокодиловый принт

Нейл-арт с животным принтом всегда выглядит амбициозно. Эта эстетика всегда ассоциировалась с благородством и прекрасным чувством стиля. Имитация крокодиловой кожи на ногтях сделает вас неподражаемой и привлечет всеобщее внимание.

Инкрустированные ногти

Стразы то входят в моду, то выходят из моды. Весной 2024 года они снова будут переживать период подъема. Смело украшайте ногти большим количеством мерцающих элементов, и вы не прогадаете.

Золото

Золотой цвет всегда ассоциируется с женственностью и роскошью. Используйте этот вариант оформления грядущей весной, чтобы покорить всех окружающих своей утонченностью.

Разноцветные ногти (главное фото)

Грядущей весной стилисты предлагают модницам быть оригинальными, придавая каждому ногтю особую эстетику. Но при этом вся палитра должна выглядеть единообразно. Используйте гармоничные цвета из одной или соседних групп на цветовом круге. Или вы можете поэкспериментировать с разными узорами и тем самым разнообразить тренд.