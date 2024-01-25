 

GizmoChina: Vivo Y100 5G дешевле 25 000 рублей получил AMOLED со 120 Гц

25.01.2024, 19:35, Разное
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Компания Vivo представила в Индонезии свой новый смартфон Y100 5G, который при доступной цене обладает довольно внушительными характеристиками.

Этот устройство выделяется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, обеспечивая яркость до 1200 нит. Внутри установлен процессор Snapdragon 4 Gen 2 SoC, а также 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2.

Смартфон оснащен тройной задней камерой: 50-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и датчиком глубины. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера для селфи.

В комплект поставки входит аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт. Смартфон оснащен Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC. Кроме того, Y100 5G имеет встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев и два динамика. Он работает на базе ОС FunTouch OS 14, основанной на Android 14.

Этот новый смартфон уже доступен для покупки в Индонезии по цене 3 899 000 индонезийских рупий, что приблизительно равно 21,8 тыс. рублей.


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