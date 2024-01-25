 

В России разработали полностью электрический мотоцикл с запасом хода, не имеющим аналогов в мире

25.01.2024, 19:33, Разное
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На Ижевском механическом заводе разработали и протестировали принципиально новый мотоцикл Урал с электрическим двигателем и запасом хода 2000 км.

«Модель-Е» отличается уникальной конструкцией, в которой аккумуляторы располагаются в мотоциклетной коляске. Доступность и экологичность аккумуляторного блока заключается в том, что он состоит из кластера автомобильных аккумуляторов, управляемых электронным блоком.

В настоящее время разрабатываются и другие модели электрических мотоциклов: модель-Г с мотором усиленной мощности для горной местности и модель-И с пока не раскрытыми характеристиками

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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