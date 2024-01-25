Unihertz представила смартфон Tank Mini 1 с лазерной рулеткой

Компания Unihertz начала принимать заявки на защищенный смартфон Tank Mini 1, оснащенный сверхъярким фонариком и лазерной рулеткой.

Устройство с 4,3-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1200х540 пикселей, оборудовано процессором MediaTek Helio G99 и 12 гигабайтами оперативной памяти, которая может быть расширена до 24 ГБ за счет виртуальной. Емкость батареи, которая за счет быстрой зарядки мощностью в 33 ватта заряжается на 90% за один час, составляет 5800 мАч. Разрешение основной камеры составляет 100 мегапикселей, а фронтальной – 32.

Смартфон, в который встроена лазерная рулетка с диапазоном измерений до 40 метров и фонарь с яркостью 800 люмен, соответствует стандарту IP68, а приобрести его можно за 200 долларов.