GizmoChina: основной камерой Xiaomi 14 Ultra станет сенсор Sony LYT-900 на 50 МП

Инсайдер с псевдонимом ZionAnvin в социальной сети Twitter опубликовал информацию о камере, которая будет использована в будущем флагмане Xiaomi 14 Ultra. Информация об этом появилась в издании GizmoChina.

Камера этого премиум смартфона будет представлена в круглом модуле и оснащена асферической линзой VARIO-SUMMILUX с переменным диапазоном диафрагмы f/1,63-f/2,5 и фокусным расстоянием 12-120 мм (ASPH). Ее важной деталью является 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-900. По словам ZionAnvin, этот датчик будет использоваться в сочетании с перископическим телеобъективом, который имеет фокусное расстояние 120 мм.

Инсайдер также опубликовал фотографию металлической крышки, которая будет у блока камер, состоящего из четырех датчиков и светодиодной вспышки.

Исходя из доступной информации, ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет анонсирована в середине 2024 года. Серия Ultra традиционно славится своими камерами, которые постоянно получают положительные отзывы от экспертов.