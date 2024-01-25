Скандалы: Домик привратника

Ходорковский* купил уже пятый объект недвижимости в Англии — двухэтажную квартиру в Лондоне за 2 млн фунтов

20 декабря 2023 исполнилось ровно десять лет как бывшего главного приватизатора нефтяной компании Юкос помиловали и выпустили из колонии, куда он угодил за многомиллиардные мошенничества и неуплату налогов. С той поры Михаил Ходорковский* стал c комфортом обживаться в Лондоне. Естественно, все свои активы и покупки он искусно маскирует. Команде проекта Prigovor.ru за последние два года удалось выявить 4 объекта недвижимости экс-олигарха и вот теперь удалось документально доказать существование пятого. (Знать о реальном состоянии г-на Ходорковского важно, поскольку на сегодняшний день он является злостным должником. Уже много лет Федеральная служба судебных приставов не может взыскать с него более 17 млрд рублей. См. заметку FLB.ru «Злостные уклонисты-миллиардеры»)

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. ЧЕЛОВЕК С ФУНТОМ СТЕРЛИНГОВ

Prigovor.ru выяснил, что 24 июля 2020 года Ходорковский приобрёл на своё имя дом в центре Лондона, в элитном комплексе St. Edmund’s Terrace стоимостью почти 2 млн. фунтов стерлингов. Доселе об этом «гнёздышке» Ходорковского ходили только слухи, но нам удалось установить адрес, цену квартиры и получить выписку из реестра недвижимости. Ходорковского подвела любовь к комфорту: захотелось переделать внутренний дворик, и в запросе муниципальным властям его агент-англичанин честно засветил фамилию заказчика. Так что теперь можно уверенно сказать, что в собственности беглого должника Ходорковского находятся пять элитных объектов недвижимости общей стоимостью £ 24 млн. (почти 3 млрд рублей).

В книге, написанной в соавторстве с коллегой-заказчиком «юкосовских» убийств Леонидом Невзлиным*, Ходорковский показывает своё истинное отношение к российскому народу — тому самому, который сейчас обещает облагодетельствовать.

«Ответствуйте, почему бессовестно швырять десятки, сотни тысяч рублей и долларов на деликатесы? Уж если на то пошло, бессовестно делиться заработанным с бродягой, который на миллион процентов уверен, что в нашей гуманной державе ему не дадут умереть с голоду», — написано в его книге «Человек с рублём», вышедшей в 1992 году.

Довольно неуважительный пассаж по отношению к обычным гражданам, которые трудятся по найму и составляют костяк российской экономики. Хотя было бы странно ожидать от человека, который всегда был заинтересован только в прибыли и личном доходе, реальную заботу о «глубинном народе».

«Наш компас – прибыль, <…> наш кумир — Его Финансовое Величество Капитал, ибо он и только он ведет к богатству», — пишут соавторы в том же «труде».

В книге Ходорковский называет «человеком с рублём» среднестатистического российского бизнесмена, чьи интересы, по мысли олигарха, обязан защищать «человек с ружьём» — то есть государственные институты, в первую очередь, правоохранительная система. В пример он завистливо приводит Штаты, растянув описание на метафору.

«Человек с ружьём кровно заинтересован в благоденствии человека с долларом. Армия охраняла Систему, которая давала и обеспечивала возможность жить богато», — рассуждает Михаил Борисович. Очевидно, мечтая, что и в России все ветви власти когда-нибудь будут обслуживать только горстку высокообеспеченных людей, наплевав на остальных граждан.

Выйдя из колонии, Ходорковский очутился совсем в другом измерении. И улетел сначала в Германию, затем — в Швейцарию и затем осел в Туманном Альбионе. Здесь он подтянул из офшорных счетов выкаченное из России состояние и начал формировать уютное гнёздышко, покупая себе, семье и для деловых нужд дорогие объекты недвижимости. Пооткрывал ряд фирм, через которые принялся спонсировать российскую оппозицию и снимать фильмы «имени себя». Так, уже к 2015 году из мнимого радетеля за российскую экономику Ходорковский окончательно оформился в «человека с фунтом стерлингов».

СТОРОЖКА ЗА ДВА МИЛЛИОНА

О личном поместье в пригороде Лондона Best Beech Place стоимостью £ 4,7 млн мы уже писали. (См. «Британская роскошь Ходорковского»). Равно как и о «доме российской оппозиции» близ «Бейкер-стрит», купленном за £ 12 миллионов для собраний активистов «Открытой России»** и сочувствующих. (См. «Место сбора «хороших русских»)

У Ходорковского вообще сформировалась целая коллекция недвижимости в центре Лондона и зажиточных предместьях. Помимо основных «мест дислокации», это домик в Ричмонде, которым может пользоваться старшая дочь Ходорковского, Анастасия, и «конспиративная квартира» на задворках «клуба Открытой России», вероятно, для ночёвок приближённых.

Теперь Prigovor.ru узнал о пятом важном приобретении Ходорковского.

В центре Лондона на улице St. Edmund’s Terrace, 50 стоит большой комплекс премиум-класса, квартиры в котором реализовывало известное агентство недвижимости «Knight Frank». К услугам жильцов — бассейн, подземная парковка, консьерж-сервис, охрана. Этот клубный дом состоит из трёх корпусов (блоков) всего с несколькими десятками квартир.

Особняком у ворот ЖК стоит прямоугольный двухэтажный таунхаус с третьим подвальным этажом. Стоит буквально на проходной — у калитки и въездных ворот, открытый всеобщему взору. Видимо, из-за этого и носит такое имя собственное — Gate House (англ. сторожка, или попросту, дом привратника). Номера у него нет. Из окон открываются виды на холм Примроуз, парк Шекспира и улицу имени покровителя Британии святого Эдмунда.

Именно этот двухэтажный «домик привратника» приобрёл Ходорковский за £ 2 млн. Теперь его жилая коллекция стоит 24 миллиона фунтов стерлингов. Как выглядит схема владения — смотрите на инфографике.

Общая площадь Gate House — 111,76 «квадратов». Покупка сделана 24 июля 2020 года, согласно реестру недвижимости Великобритании. Дом выделяется из коллекции недвижимости олигарха: это единственный известный нам актив, который Ходорковский не спрятал за офшором, а записал на своё имя.

Михаил Ходорковский, по крайней мере, по документам стал вторым владельцем. Первым был застройщик, который сдал квартиру-дом в 2015 году. В 2017-м дом приобрёл первый собственник, о котором ниже. Любопытно, что в 2015-м квартира оценивалась в £1,950,000, а к 2017-му подешевела до £1,020,000. Сейчас, спустя три года после приобретения квартиры Ходорковским, она подорожала в рыночной цене до £2,822,000.

В рекламной брошюре агентства недвижимости «Knight Frank» мы рассмотрели несколько особенностей внутреннего убранства помещения. Дом как наблюдательный пункт, снабжён окнами в пол на все четыре стороны. Верхний этаж — студия, не разделённая никакими стенами.

На первом этаже — кухня. На цокольном этаже расположены хозяйская и гостевая спальни, бойлерная и весьма скромная по размерам ванная. Там же, на полуподвальном уровне, разместились два микроскопических дворика-патио площадью 3,5 и 7,5 квадратных метра. Хозяйская спальня располагает выходом на более крупный дворик, балкон гостевой выходит на маленький.

Патио означает закрытый стенами или ландшафтом внутренний дворик, который снаружи не видно. Поэтому никаких изысков нет — Ходорковского при выходе из спальни встречает белая стена в полуподвале.

А поскольку «сторожка» находится поблизости от основного входа в жилой комплекс, другие жильцы и их гости ходят практически «по голове» Ходорковского.

Именно благодаря этим дворикам мы смогли идентифицировать, что «сторожка» принадлежит Ходорковскому.

КОНСПИРАЦИЮ «НАКРЫЛА» КРЫША

Реестр недвижимости Великобритании не позволяет искать адрес по фамилии собственника. Узнать имя хозяина можно, только зная заранее улицу и дом. Поэтому нам пришлось использовать альтернативные методы поиска. Например, имя собственника может быть упомянуто в открытых судебных документах или записях муниципалитета.

На сайте района имя собственника может оказаться только в случае, если он запрашивал у городских властей согласование на ремонт. Масштабную перепланировку, особенно в центре Лондона, обязательно согласовывать или получать так называемый сертификат на изменения. Специальная комиссия изучит потенциальное воздействие на окружающую среду, безопасность конструкций и не нарушены ли права соседей, и даст добро либо отказ на «реновацию».

Именно такие документы позволили журналистам RT отыскать дополнительное подтверждение, что именно Ходорковский живёт на шести гектарах в старинном поместье Best Beech Place в 60-ти километрах от Лондона, в графстве Восточный Суссекс близ городка Вадхерст. В запросах на пристройку стеклянной оранжереи и организации лаунж-зоны у бассейна фигурировала фамилия Натальи Шачковой — ближайшего конфидента и помощницы экс-олигарха. А в других запросах в графе «собственник» фигурировало название юридической конторы «Saffery Champness», которая управляет личным трастом МБХ на острове Гернси — «Corbiere Limited!

Михаил Борисович вообще любит переделывать под себя свои дома, пытаясь добиться максимального уровня комфорта. Вот в «сторожке» Ходорковский тоже занялся обустройством. Ему не понравилось, что любой проходящий может заглянуть к нему во дворики, да и лондонские дожди постоянно заливали деревянный настил. Поэтому МБХ обратился к проектному бюро и строителям, чтобы они укрыли дворики сверху плоской крышей из дерева, а чтобы не было совсем темно, предусмотрели стеклянные световые люки.

21 января 2021 году в совет района Кэмден/Camden Town пришёл запрос от агента, сотрудника архитектурного бюро «C-Side» Мартина Хаммонда. В графе «заявитель» Хаммонд указал истинного интересанта изменений. Имени не вписано, зато в окошке «фамилия» лаконично стоит “Mr Khodorkovskii”.

Узнав таким образом, что Ходорковский имеет отношение к апартаментам, мы заказали выписку из реестра недвижимости Британии. Она подтвердила этот факт. Любопытно, что в случае с этой квартирой-домом Ходорковский записал её лично на себя, не скрываясь за офшорами, как он это делал, например, в случае со своим загородным поместьем или клубом «Открытой России»*.

«Предлагается построить новые крыши для каждого из дворов с узкой деревянной крышей по периметру, и плоскими застекленными световыми люками [в центре], — написал заявитель. — Предложения не изменяют использование и внешний вид здания. Существующая система отвода дождевой воды будет сохранена с новыми водосточными трубами на крышах».

Совет района не имел ничего против, и стройку согласовали. Из документов следует, что согласованием занималась от имени Ходорковского, помимо англичанина Хаммонда, некая «Наталья» — скорее всего, всё та же Шачкова, его давняя доверенная сотрудница.

БУМАЖНЫЕ ПРЯТКИ

Редакция Prigovor.ru уже третий год охотится за квартирой Ходорковского в этом жилом комплексе. Ещё в начале 2020-го мы начали «копать», получая выписки из реестра, обращаясь к различным электоральным базам данных Лондона в надежде получить приблизительные списки жильцов. Но фамилии Ходорковского или хотя бы связанных с ним офшоров и трастов в полученных данных не было. Были кто угодно — именитые адвокаты, публичные личности, инвестиционный холдинг из Арабских Эмиратов, но только не Ходорковский.

Но квартира у него определённо здесь имелась. О том, что у него есть жильё в St Edmund’s Terrace, писали РИА и НТВ ещё 5 лет назад. Никаких деталей никто не достал: ни номер квартиры, ни сколько стоит. Репортёр НТВ даже сумел пройти к бдительному консьержу и под видом гостя задал вопрос, где живёт мистер Ходорковский, но ему ожидаемо не сообщили никакой информации.

Поэтому полученная выписка на Gate House поставила нас в затруднение. Дело в том, что по документам собственником «домика привратника» Ходорковский стал только в 2020 году. А публикации в СМИ и другие открытые данные говорили, что он жил там минимум с 2018 года.

Ситуация начала проясняться, когда мы обратились к реестру юридических лиц Великобритании. В нём с лета 2017 года функционирует юрлицо «50 St. Edmunds Terrace Freehold Limited». Компания занимается «покупкой и продажей собственного недвижимого имущества», а также оказывает услуги агентства недвижимости. Слово «Freehold» в названии упомянутой выше компании — указание на то, что она оперирует с фригольдной недвижимостью.

(Здесь важно рассказать об особенностях права собственности на Альбионе. В Британии два типа собственности — «фригольд», то есть вечная собственность, и «лизгольд», то есть право долговременной аренды. Как правило, квартиры в городах продаются в лизгольд, а таунхаусы, дома и участки — во фригольд. Долговременная аренда подразумевает право покупки недвижимости, которое истекает через 50-90 лет или дольше. Например, в ЖК ST Edmund’s Terrace квартиры продавались на срок 999 лет. У лизгольдных квартир одновременно есть «вечный собственник» — обычно это застройщик или управляющая домом компания).

В 2022 году директором фирмы «50 St. Edmunds Terrace Freehold Limited» стала Наталья Шачкова — постоянная помощница и номинальный директор Ходорковского практически во всех его проектах. О том, чем занимается эта женщина и какую роль играет в его бизнес-грантовой-НКО империи, Prigovor.ru уже писал. (См. расследование «Десять женщин Ходорковского»)

И именно эта компания с сентября 2017 и до покупки лично Ходорковским, владела «домиком привратника». Купила она его у застройщика-девелопера «Regent’s Park Estates», то есть с момента постройки в 2015 году до покупки в 2017-м дом стоял незаселённым. Это подтверждается выпиской из реестра недвижимости, которую мы заказывали по этому дому ещё в начале 2020 года. Тогда Gate House носил название Townhouse 50.

Эти же данные находят косвенное подтверждение и в годовых отчётах организации. С начала существования компания «50 St. Edmunds Terrace Freehold Ltd» отразила в первом годовом отчёте «инвестиции в недвижимость». Они равнялись £ 1’032’760. Эта сумма в отчёте и есть оплата «домика привратника» Gate House при первой покупке в 2017 году плюс 12 760 фунтов комиссий агентов и юристов.

Выходит, с 2017 года Наталья Шачкова была в руководящем составе фирмы, владевшей тем же домом, который впоследствии стал единоличной собственностью Ходорковского.

Чем занималась фирма «50 St. Edmunds Terrace Freehold», кроме инвестиций?

Весьма скудные открытые данные свидетельствуют, что контора эта выполняет функции чего-то похожего на товарищество собственников жилья, но касаются только фригольдной собственности. Остальные фамилии руководства «50 St. Edmunds Terrace Freehold Ltd» совпадают с фамилиями других жильцов дома, известных нам из реестра. Единоличного «контролирующего лица», или основного бенефициара, компания не имеет.

А в соцсети для профессионалов LinkedIn (запрещённая в России нежелательная организация) Prigovor.ru нашёл человека, работавшего «главным консьержем» и «управляющим зданием». Он указал своим местом работы фирму, возглавляемую Шачковой. Кроме того, упоминание этой фирмы есть в ковенантах (особые условия договора в англосаксонском праве) на выписках по другим квартирам жилого комплекса. Следовательно, эта фирма нужна была для обслуживания деятельности всего комплекса St Edmund’s Terrace.

На основании перечисленной выше информации мы можем выдвинуть две версии.

Версия первая: «домик привратника» изначально, с 2017 года, принадлежал Ходорковскому через компанию «50 St Edmund’s Terrace Freehold Limited», которой сейчас руководит Наталья Шачкова. Потом он по каким-то причинам решил записать её на себя. Против этой версии говорит факт выставления «домика привратника» в открытую продажу: она была размещена на сайтах агентств недвижимости и был записан видео-тур по квартире.

Версия вторая: «домик привратника» в своей прежней реинкарнации был чем-то вроде гостевого дома, который сдавался во временную аренду. А доходы от аренды распределялись между выгодополучателями —жильцами комплекса. В пользу этого говорят виды деятельности организации и наличие в руководстве фирмы других жильцов ЖК.

В этом случае у Ходорковского должны были быть и вторые апартаменты, но бумажных следов этого мы не нашли. Однако, памятуя про любовь Ходорковского ко всякого рода схемам, нельзя исключать, что с 2017 года Ходорковский арендовал этот дом «сам у себя» — через «50 St Edmund’s Terrace Freehold Limite»d. Но поскольку права на юрлицо, а значит, и на дом, были и у других жильцов, решил в какой-то момент выкупить актив в своё единоличное пользование. Тем более, что такие эпизоды уже были — на днях Prigovor.ru писал о любви Ходорковского к «самокредитованию». В 2023 году компания «Wimpole 101 Ltd», управляющая «ходорковским» клубом «Открытой России»** в элитном районе Marilebone, заняла 3 миллиона 411 тысяч фунтов стерлингов у фирмы «Hanover 16 Ltd». Директором обеих фирм является всё та же Наталья Шачкова, а «Hanover’ом» раньше владел сам Ходорковский.

А в июне 2023 про похожую схему писал отдел расследований RT. Журналисты рассказали, как продюсерский центр Ходорковского «MBK Productions Ltd.» одолжил адвокату Ходорковского Камилле Мехтиевой £4,3 млн. Мехтиева была одновременно и владелицей продюсерской фирмы. По сути — ссудила саму себя. О Мехтиевой, одной из десятка «женщин Ходорковского», которыми он пользуется для заметания следов и обслуживания своих криминальных интересов, Prigovor.ru также уже рассказывал в публикации «Десять женщин Ходорковского».

*Ходорковский Михаил Борисович, 26.06.1963 г.р.- 20.05.2022 признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Внесён в Реестр иностранных агентов под № 389. В 2015 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина;

*Невзлин Леонид Борисович, 21.09.1959 г.р., СНИЛС 094-463-07079 – внесён 23.06.2023 в реестр иностранных агентов под №622. 1 августа 2008 года Невзлин как заказчик и организатор пяти убийств и шести покушений на убийства был приговорён заочно к пожизненному заключению. Европейский суд по правам человека, по итогу рассмотрения жалобы Невзлина в 2022 году указал, что не установил «предвзятости суда» в России;

**Otkrytaya Rossia («Открытая Россия», Великобритания) – организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России по решению Генпрокуратуры от 26.04.2017 года

Алексей Веларов

Оригинал материала: “FLB.ru”