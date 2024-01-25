Собянин рассказал, как Москва помогает выпускать импортозамещающую продукцию

В 2023 году при поддержке Корпорации развития Зеленограда (КРЗ) более 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что КРЗ курирует инновационные кластеры в Зеленограде и Троицке. Первый специализируется на производстве микроэлектроники, второй работает в сфере лазерных и радиационных технологий, а также новых материалов.

По словам Собянина, КРЗ помогает локализовать бизнес в Москве, подобрать площадку и разработать прототипы изделий. Кроме того, корпорация является центром компетенций по аддитивным технологиям.

С помощью Корпорации развития Зеленограда компании – резиденты кластеров привлекли более 840 миллионов рублей инвестиций.

КРЗ стала инициатором запуска 25 кооперационных проектов по разработке новых продуктов. Корпорация организовала участие бизнеса в шести отраслевых выставках.

“Задача — облегчить предпринимателям выход на рынок”, – подчеркнул Собянин.

Так, одна из московских компаний создала систему климатического контроля с использованием российских датчиков. Разработка актуальна для медицинских учреждений, предприятий легкой и пищевой промышленности. Система соответствует всем критериям импортозамещения.

Сотрудники КРЗ помогли масштабировать производство. Компания наладила деловые связи и расширила перечень заказчиков.

Напомним, что особой экономической зоне “Технополис Москва” исполнилось 18 лет. В состав ОЭЗ входит более 200 предприятий с 16,3 тысячи рабочих мест. Технополис принес экономике столицы более 160 миллиардов рублей.