Американские ученые обозначили признак ранней деменции

Как сообщает издание Alzheimer’s & Dementia, в качестве одного из ранних признаков деменции выступает истончение кортикального серого вещества, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Центр медицинских наук Техасского университета.

Несмотря на то обстоятельство, что деменция может поражать разные области мозга, болезнь Альцгеймера, являющаяся наиболее распространенным типом деменции, затрагивает непосредственно кору головного мозга. В ходе анализа данных магнитно-резонансной томографии, проведенной пациентам в возрасте от 70 до 74 лет, было установлено, что более толстое кортикальное серое вещество в целом коррелировало с лучшими медицинскими показателями, в то время как более тонкие – с худшими.

Ученые отмечают, что признаки можно заметить на МРТ за пять, а то и десять лет до проявления первых симптомов, уточнив, что по полученным результатам необходимо провести дополнительные исследования.