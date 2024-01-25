 

Сергей Брин: «Мы придумали число гугол, пытаясь рассчитать величину госдолга США на конец 2024 года»

25.01.2024, 17:33, Разное
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Основатель корпорации Google Сергей Брин рассказал журналистам историю появления числа гугол (единица со ста нулями), в честь которого предприниматель и назвал своё детище.

Оно было изобретено в декабре 1994 года при попытке оценить величину госдолга США через 30 лет.

Как пояснил Брин, в то время ФРС нередко прибегала к печати денег для наполнения опустевшей американской казны. Величина госдолга тогда составляла 10 трлн долларов, и в случае сохранения того же темпа печати к этой сумме каждые 10 лет должны были добавляться порядка 30 нулей. Таким образом, к концу 2024 года долг американского государства должен был приблизиться к тому самому числу гугол, после которого, по оценкам Сергея Брина, мировая финансовая система должна немедленно сколлапсировать.

В реальности госдолг США рос значительно медленнее предсказаний основателя Google, поскольку американскому правительству удалось избавиться от необходимости непрерывно печатать деньги – как считает Брин, это произошло, благодаря вывозу ресурсов из стран бывшего СССР.

– Сейчас мне немного стыдно, что я спрогнозировал такой ужасный рост госдолга, – признаётся предприниматель. – Конечно, его величина в 31 триллион – это намного меньше, чем я тогда предсказал. Если бы Геннадий Зюганов в 1996 году объединил братские страны перед лицом американской экономической оккупации, то тогда моё мрачное пророчество бы сбылось, и ФРС бы рухнула, похоронив под своими обломками западный мир.

– Хорошо, что у российских коммунистов не осталось ни энергии, ни сил, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию в мире и помешать нашим коварным планам, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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