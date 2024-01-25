ЕЦБ сохранил все три ключевые ставки на прежнем уровне

Европейский центральный банк оставил неизменными все три ключевые процентные ставки, пишет пресс-служба регулятора. Базовая ставка по кредитам остается на уровне 4,5%, маржинальные кредиты – 4,75%, а депозиты – 4%.

В ЕЦБ подчеркнули, что наблюдается тенденция к снижению базовой инфляции. Предыдущие повышения процентных ставок продолжают оказывать давление на спрос, что ведет к уменьшению инфляции, подчеркнул регулятор. В пресс-релизе совета управляющих ЕЦБ также говорится, что они нацелены на достижение целевого уровня инфляции в 2%.

Следует отметить, что ЕЦБ не менял процентные ставки с сентября, в то время как с июля 2022 года регулятор поднимал ставки на десяти последовательных заседаниях. Согласно прогнозу Европейского центробанка, инфляция в еврозоне в 2023 году ожидается в среднем на уровне 5,4%, в то время как в 2024 году она снизится до 2,7%. ЕЦБ также прогнозирует, что темпы экономического роста ЕС увеличатся с 0,6% в 2023 году до 0,8% в 2024 году.