Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 45 процентов

Центробанк Турции объявил о повышении ключевой ставки на 2,5 процентных пункта до 45%, говорится в пресс-релизе регулятора. Это уже восьмое увеличение ставки с июня 2023 года.

В сообщении Центробанка говорится: “Текущий уровень учетной ставки будет сохраняться до достижения значительного снижения ежемесячной инфляции и инфляционных ожиданий, соответствующих прогнозируемому диапазону”.

Инфляция в Турции в ноябре составила 62%, а в третьем квартале 2023 года она достигла 70%, превысив ожидания. Однако в декабре 2023 года она немного снизилась и составила 64,77%.

Необходимо ответить, что 22 июня 2023 года Центробанк Турции впервые с февраля 2021 года увеличил ключевую ставку с 8,5% до 15,0% годовых. Это решение было принято после назначения на пост главы Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан.