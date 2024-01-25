 

НАТО готовится противостоять сразу двум угрозам — России и Дональду Трампу

25.01.2024, 16:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

НАТО, помимо противостояния действиям РФ на Украине, также готовится противостоять угрозе возможного возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, это потребует от Европы ещё более значительного увеличения военных расходов, чем то, на которое она готова пойти сейчас.


AP

В разгар холодной войны Нидерланды располагали танковыми дивизиями, в состав которых входило до 1 тыс. единиц бронетехники, однако после её окончания число находящихся на вооружении у страны танков упало практически до нуля. Как отмечает The Washington Post, это лишь один из примеров массового разоружения и сокращения численности вооружённых сил, которые произошли по всей Европе после окончания холодной войны.

Теперь Марк Рютте, вступивший в должность премьер-министра Нидерландов незадолго до того, как страна вывела из эксплуатации последние танки, является фаворитом на пост генерального секретаря НАТО. Это заставляет Брюссель задаваться вопросом, справится ли он со стоящими перед Североатлантическим альянсом угрозами: с украинским конфликтом и поворотом РФ к военной экономике и с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом.  

Хотя эти угрозы и совершенно разные, они обе подталкивают страны Европы к расширению оборонного производства и увеличению расходов на коллективную оборону в рамках НАТО. Впрочем, предупреждают эксперты, даже это не поможет Европе быть готовой противостоять растущей угрозе, исходящей от оси России, Китая, Ирана и Северной Кореи, а также стать адекватной заменой США в вопросе выделения помощи Украине.

Растущие стратегические угрозы и планы НАТО по защите своих границ требуют от европейских стран ещё более значительного увеличения военных расходов, чем то, на которое они готовы пойти сейчас. В долгосрочной перспективе ради этого странам придётся пожертвовать программами социального обеспечения и экологическими целями. «У Европы глубокие карманы, но они недостаточно глубоки, чтобы одновременно достичь военных, социальных и экологических целей», — пишет The Washington Post.


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