 

Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

25.01.2024, 15:57, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке, построенного в 70-х годах XIX века. В советское время зданию добавили третий этаж, а часть убранства была утеряна.

По словам Собянина, на фасаде здания появились локальные осыпания и трещины. На отдельных участках произошло отслоение штукатурки и краски, на металлических элементах обнаружили коррозию.

“В рамках работ приведут в порядок фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы”, – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Собянин напомнил, что за последние 12 лет в городе привели в порядок почти 2,2 тысячи объектов культурного наследия. В 2023 году отреставрировали 220.

В порядок привели многие знаковые объекты: Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, Новый собор и башни Донского монастыря. Еще одним значимым проектом стала реставрация храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, построенного в XVII веке.

В октябре прошлого года началась реставрация церкви Вознесения Господня в Коломенском. Построенный в XVI веке храм входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2024 году тоже планируется отреставрировать более 500 памятников архитектуры.


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