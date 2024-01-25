 

Суд в Германии разрешил присваивать дворянские титулы немцам турецкой национальности

25.01.2024, 15:33, Разное
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Отныне немцы турецкой национальности могут претендовать на дворянские титулы – такое решение принял Конституционный суд Баварии, рассмотрев иск эрцгерцога Йылдыза Явруза-оглы. 52-летний безработный сам присвоил себе такой титул ещё в 2012 году и с тех пор доказывал свои права на него в суде.

Германию подвело собственное старинное законодательство. Дворянские титулы традиционно могли присваиваться только европейцам, но в конце 19 века, когда в стране наблюдалась либерализация после объединения германских земель, власти Баварии были вынуждены изменить соответствующий закон и в 1878 году внесли в него формальную правку: дворянами теперь могли стать не конкретно европейцы, а «представители народа, численно составляющего бо́льшую часть населения Баварии». На тот момент это никак не меняло сути.

Явруз-оглы пять раз пытался оспорить эту норму, ссылаясь на её дискриминирующий и антиконституционный характер, однако получал отказ за отказом. Однако в 2023 году оказалось, что закон менять больше не надо – согласно официальной статистике, турки составили 52,8% населения Баварии. В шестой раз иск был удовлетворён, а апелляцию, поступившую из аппарата премьер-министра Республики, суд отклонил ещё на этапе предварительного рассмотрения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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