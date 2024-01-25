Мнение: Рубль побеждает доллар с разгромным счётом

Курс рубля сейчас — 88 рублей за доллар. Девять лет назад, 25 января 2015, курс был 63 рубля за доллар. Тогда все бегали и кричали «валютный кризис», а на Википедии даже сделали угрожающую табличку, привязав курс рубля к оборонительным действиям России, которые вызвали резкое недовольство у США (ссылка). Намёк был понятен — не смейте сопротивляться дядюшке Сэму, а то он вашу валюту обрушит.

В блогах было много однотипных шуток на тему «деревянной» русской валюты и народных примет, согласно которым в любой непонятной ситуации надо покупать доллары.

Предположим, однако, что некий фаталист, не читающий за обедом советских газет, купил в январе на миллион рублей облигаций федерального займа, то есть займа государственного. Доходность по ОФЗ составляла тогда 16-17% годовых (ссылка), так как в ходе валютного кризиса многие пытались продать рубли и купить доллары. Наш фаталист посмотрел на всеобщую панику и решил воспользоваться ситуацией, получив по рублю значительно более высокую доходность, чем обычно.

Предположим теперь, что некий паникёр, сосед нашего фаталиста, газеты как раз читал: и Медузу, и РБК, и что там ещё было на тот момент источником вдохновения для любителей всего западного. Этот паникёр поменял свой миллион рублей на доллары (вышло $15’900) и купил на них казначейские облигации США, которые тогда давали доходность в 2% годовых (ссылка).

Прошло девять лет. Эти девять лет фаталист получал в рублях доходность 16,5%, так что миллион рублей постепенно превратился у него в 4 миллиона рублей или, по нынешнему курсу, в 45 тысяч долларов. Паникёр получал в своих непоколебимых долларах 2% годовых. За 9 лет его 15’900 долларов выросли до 19 тысяч долларов.

Как видите, рубль побеждает доллар с разгромным счётом. И это правило: высокая доходность на сколько-нибудь длинном периоде важнее всего.

Но давайте подсчитаем, что было бы, если бы наши герои начали соревнование в самый неудачный момент, то есть в 2013 году, непосредственно перед началом больших политических событий.

Доходность ОФЗ составляла в январе 2013 примерно 10% годовых, доходность казначейских облигаций США — те же 2%. Курс составлял легендарные 30 рублей за доллар.

Итак, фаталист вкладывается в русские облигации под 10% и сидит там 11 лет. Его 1 млн рублей превращается в 2,9 млн рублей или в 32 тысячи долларов. Любитель всего американского покупает на 1 млн рублей доллары — ему дают в обменнике $33’300 — и кладёт их под 2%. За 11 лет они разбухают до $41’400.

Как видите, даже если откровенно подсуживать доллару, выбирая самые неудачные для рубля моменты, его победа получается не слишком-то и убедительной. При этом на большей части случайно выбранных периодов доллар проигрывает рублю со свистом, так как доходность по нему слишком мала.

Всё вышесказанное не означает, что я рекомендую покупать облигации (долларовые или рублёвые). Напротив, я в облигации уже два-три года как не верю, и ни одной облигации, кажется, у меня в портфеле нет, разве что где-то в дальнем кармашке парочка мятых случайно завалялась.

С долларом всё ясно — он приговорён к высокой или сверхвысокой инфляции, так что никакая доходность по облигациям её не покроет. С рублём ясности меньше, однако магистральный сценарий выглядит пока что так: до мартовских выборах курс держат около 90 рублей или даже ниже, после выборов ослабляют гайки для экспортёров, чтобы дать им вздохнуть, и включают печатный станок, чтобы собрать через инфляцию невидимый налог на финансирование армии и на масштабное строительство инфраструктуры. Полагаю, до курса в 110-120 рубль можно ослаблять, не боясь ещё причинить российской экономике косвенный ущерб.

Впрочем, всё это не прогноз и не инвестиционная рекомендация. Если вы хотите, чтобы кто-нибудь твёрдо и чётко назвал вам курс доллара на апрель, вам не ко мне: тут нужен или экстрасенс, или астролог, или специалист по картам Таро. Аналитик какого-нибудь крупного банка тоже подойдёт. Лично я вообще не знаю, какой там будет в апреле курс.

Если доллар в апреле встанет на отметке в 60 рублей или в 160 рублей, я просто пожму плечами и скажу, что сильно удивлён, а если кто-нибудь в комментариях напишет мне, будто я обещал какой-то другой курс, я немедленно забаню клеветника, так как я не глава ЦБ, и, следовательно, ничего по поводу курса рубля обещать в принципе не могу.

Пост не об этом. Пост о том, что рубль критикуют обычно люди с короткой памятью, которые планируют не дальше, чем на квартал вперёд. Если смотреть сколько-нибудь длинные периоды, хотя бы 5-10 лет, обычно выясняется, что при Путине наш рубль с честью проходит внешнеполитические передряги и держится в любых штормах очень даже хорошо.