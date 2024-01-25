«Яндекс» с помощью ИИ пресек более 35 млн попыток мошенничества в 2023 году

Компания “Яндекс” объявила о своем успехе в борьбе с интернет-мошенниками за 2023 год. С применением технологий искусственного интеллекта, специалисты организации сумели выявить и удалить более 35 миллионов объявлений с недостоверными данными, а также заблокировать 214 тысяч аккаунтов злоумышленников, что на 42% больше, чем в предыдущем году.

Как рассказали в компании, с начала прошлого года “Яндекс” внедрил нейросеть, основанную на архитектуре DSSM, предназначенную для определения семантической близости текстов. Благодаря этой инновации, точность классификации сообщений, запрещенных к показу или требующих разрешительных документов, выросла на почти треть.

Алгоритмы также способны проверять рекламные площадки, благодаря этому в 2023 году “Яндекс” заблокировал более 17,5 тысяч сайтов, 15,5 тысяч приложений и 2,7 тысяч Telegram-каналов за нарушение правил.

Объявления о нелегальных финансовых услугах, предоставлении интимных услуг, некачественных услугах, а также сообщения от аферистов в сфере ремонта и фишинговые объявления чаще всего подвергались блокировке.

Компания отметила, что ежедневно около 90 миллионов объявлений проходят модерацию, и примерно 95 тысяч из них (0,1%) блокируются как мошеннические.