 

«Яндекс» с помощью ИИ пресек более 35 млн попыток мошенничества в 2023 году

25.01.2024, 15:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания “Яндекс” объявила о своем успехе в борьбе с интернет-мошенниками за 2023 год. С применением технологий искусственного интеллекта, специалисты организации сумели выявить и удалить более 35 миллионов объявлений с недостоверными данными, а также заблокировать 214 тысяч аккаунтов злоумышленников, что на 42% больше, чем в предыдущем году.

Как рассказали в компании, с начала прошлого года “Яндекс” внедрил нейросеть, основанную на архитектуре DSSM, предназначенную для определения семантической близости текстов. Благодаря этой инновации, точность классификации сообщений, запрещенных к показу или требующих разрешительных документов, выросла на почти треть.

Алгоритмы также способны проверять рекламные площадки, благодаря этому в 2023 году “Яндекс” заблокировал более 17,5 тысяч сайтов, 15,5 тысяч приложений и 2,7 тысяч Telegram-каналов за нарушение правил.

Объявления о нелегальных финансовых услугах, предоставлении интимных услуг, некачественных услугах, а также сообщения от аферистов в сфере ремонта и фишинговые объявления чаще всего подвергались блокировке.

Компания отметила, что ежедневно около 90 миллионов объявлений проходят модерацию, и примерно 95 тысяч из них (0,1%) блокируются как мошеннические.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / WBI: в WhatsApp разрешили общаться с людьми из Telegram и других мессенджеров

25.01 / В Барнауле создали штаб поддержки Дональда Трампа

25.01 / Лолита объяснилась за пост с поздравлениями Зеленского… Ждем пояснений от патриарха Кирилла, Лукашенко и других?

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Тайвань никогда не станет страной

25.01 / Институт Гайдара: на нехватку кадров жалуются 47 процентов предприятий

25.01 / «От этого взрываются компьютеры» – россиян предупредили о вреде двухфакторной аутентификации

25.01 / Роскомнадзор не получал заявок от зарубежных хостеров для легализации в России

25.01 / Google урегулировал судебный спор о нарушении патентных прав на сумму $1,67 млрд

25.01 / Российских школьников научат строить бункеры

25.01 / Невидимый френч: особенности трендового маникюра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика