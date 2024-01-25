Американский эксперт – в НАТО просчитались — украинский конфликт сделал российскую армию только сильнее

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Обучение, которое получили ВСУ в НАТО, оказалось бесполезным, поскольку Запад не имеет представления о том, как сражаться в конфликтах, подобных российско-украинскому, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong эксперт в области геополитики Марк Следоба. По его словам, американские политики и эксперты также заблуждаются, считая, что конфликт с Украиной может ослабить Россию. На самом деле, российские вооружённые силы сегодня гораздо сильнее, чем были два года назад.

МАРК СЛЕДОБА, аналитик в сфере геополитики: Есть одна вещь, которую всё чаще повторяет киевский режим и его военное руководство. Обучение, которое они получили от НАТО для своего наступления, оказалось бесполезным. Их обучали сражению в конфликте прошлого века, потому что НАТО не знает, как вести подобные боевые действия. Ведь в последние два десятилетия они занимались избиением туземных исламских стран третьего мира и борьбой с «террористами», они не сражались в такого рода конфликтах. Они ничего не знают. И киевский режим об этом неоднократно говорил: «Они приказывают нам делать то-то и то-то, но они не знают, каково это, они не понимают этого конфликта».

Что ж, мы все слышали, как Линдси Грэм говорит: «О, смотрите, РФ потеряла 50 процентов своих вооружений, своего военного потенциала. Это наше лучшее вложение!» Да он просто дурак, который ничего не смыслит в военных вопросах. На самом деле, у нас были генералы, которые свидетельствовали в сенате о том, что российские вооружённые силы сегодня больше и гораздо опаснее, чем были в начале этого конфликта.

Обе армии сейчас совершенно другие по сравнению с тем, какими они были два года назад. Но российская сегодня превратилась в огромную грозную силу. У неё появилось столько боевого опыта, и большая его часть — в противостоянии натовскому оружию. Их собственные системы вооружений постоянно развиваются с невероятной быстротой.

Вся эта чушь, которую несёт Майкл Кауфман и другие о том, что «русские не сильны в военных инновациях, они завязли в своей доктрине… на самом деле, всё совершенно наоборот. РФ в результате этого конфликта прогрессирует ошеломляющими темпами как в сфере вооружений, так и в тактике.

Дата выхода в эфир 23 января 2024 года.