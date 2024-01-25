 

Politico – разногласия углубляются — республиканцы вновь не смогли договориться насчёт помощи Украине

25.01.2024, 15:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Очередная встреча сенаторов-республиканцев по вопросу помощи Украине не увенчалась успехом, пишет Politico. На переговорах в среду законодатели «выразили свои углубляющиеся разногласия», но даже близко не подошли к решению проблемы. По словам некоторых республиканцев, эта встреча стала для них скорее «возможностью выговориться» в отношении украинского конфликта.


AP

В среду на специальном совещании сенаторы-республиканцы «выразили свои углубляющиеся разногласия по поводу помощи Украине», но покинули зал, так и не придя к единому мнению о том, как преодолеть этот раскол, пишет Politico. По словам некоторых участников переговоров, эта встреча «не принесла ничего значительного в плане политических соглашений или прорывов» и стала для сенаторов скорее «возможностью выговориться» в отношении украинского конфликта.

Как отмечает издание, эта встреча последовала за очередной провалившейся попыткой договориться во вторник, что «выставило на всеобщее обозрение» отсутствие прогресса по вопросу Украины и миграционного кризиса.

Одна из новых предложенных республиканцами идей заключается в том, чтобы сосредоточить любую новую помощь Украине на военной сфере — так, по мнению некоторых сенаторов, можно попытаться найти компромисс с «особенно скептически настроенными коллегами». Однако до сих пор никакого серьёзного продвижения в вопросе поддержки Украины не наблюдается, передаёт Politico.


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