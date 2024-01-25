 

WBI: в WhatsApp разрешили общаться с людьми из Telegram и других мессенджеров

25.01.2024, 13:51, Разное
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Meta Corporation (признана в РФ экстремистской и запрещена) выпустила новую бета-версию приложения WhatsApp, которая предоставляет возможность общения с пользователями других мессенджеров. Информацию об этом предоставил портал WABetaInfo.

Эта новая функция получила название “Third-party Chats” (сторонние чаты) и позволяет пользователям вести переписку с пользователями других мессенджеров непосредственно в приложении WhatsApp.

В бета-версии WhatsApp под номером 24.2.10.72 для iOS уже добавлена поддержка Telegram и Discord. В будущем в WhatsApp появится возможность вести диалоги с пользователями Viber, iMessage, Sigma и других мессенджеров.

По данным WBI, Meta внедряет кроссплатформенность в WhatsApp, чтобы соответствовать новым правовым нормам в странах Евросоюза, в частности, закону о цифровых рынках, который требует от крупных коммуникационных интернет-платформ создания безбарьерных условий для общения пользователей, включая кроссплатформенную совместимость в мессенджерах.

Пока неизвестно, когда поддержка сторонних чатов появится в релизной версии WhatsApp, но WBI ожидает, что это произойдет до конца 2024 года.


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