 

Рупор кремлевской пропаганды: Тайвань никогда не станет страной

25.01.2024, 13:00, Разное
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Официальная позиция НОАК по Тайваню.

Тайвань никогда не станет страной

Выборы на Тайване — это местное дело Китая. Результаты на этот раз показывают, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня не представляет основное общественное мнение на острове. Как бы ни менялась ситуация на острове, невозможно изменить основной факт, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является частью Китая.

Всеобщий консенсус международного сообщества придерживаться принципа «одного Китая».

 Невозможно изменить историческую тенденцию, согласно которой Китай в конечном итоге достигнет воссоединения.

80 лет назад Китай, США и Великобритания опубликовали Каирскую декларацию, в которой прямо говорилось, что «китайские территории, украденные Японией, должны быть возвращены Китаю, а Тайвань должен быть возвращен Китаю».

Статья 8 Потсдамской декларации, опубликованной Китаем, США, Великобританией и Советским Союзом в 1945 году, гласила, что «положения Каирской декларации должны быть выполнены», а резолюция 2758, принятая 26-й сессией Генассамблеи ООН в 1971 году, ясно дала понять, что в мире существует только один Китай. Не существует «двух Китаев» или «одного Китая, одного Тайваня». Эта серия документов, имеющих международно-правовую силу, подтверждает исторический и юридический факт, что Тайвань является неотъемлемой территорией Китая.

Суверенитет и территория Китая никогда не были разделены, а правовой статус и тот факт, что Тайвань является частью территории Китая, никогда не менялись, что является истинным статус-кво Тайваньского пролива.

Тайвань никогда не станет страной, «независимость Тайваня» никогда не увенчается успехом, а внешние силы никогда не преуспеют в своих попытках расколоть Китай.

Когда родина будет воссоединена, Тайвань вернется. Народно-освободительная армия Китая говорит сама за себя своими действиями и всегда будет служить Великой стальной стеной для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

Источник: Colonel Cassad


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