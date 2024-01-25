 

В Барнауле создали штаб поддержки Дональда Трампа

25.01.2024, 13:33, Разное
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Инициативная группа барнаульцев объединилась, чтобы поддержать на президентских выборах в США Дональда Трампа.

По мнению коллектива, состоящего из 326 человек, очень важно помочь 45-му президенту США вновь взойти на высокий пост и воспрепятствовать провокациям и фальсификациям Демпартии в колеблющихся штатах.

Собрания штаба планируется проводить каждое воскресенье в актовом зале Барнаульского завода резинотехнических изделий. Изначально «трамписты» хотели встречаться на базе кинотеатра «Юность», но им не удалось договориться о приемлемой стоимости аренды. Завод разрешил пользоваться помещениями бесплатно, поскольку большинство активистов состоят в его штате.

В начале собрания ответственный секретарь ведёт бюллетень и фиксирует явку. Затем выступает дежурный докладчик – он информирует собравшихся о ходе и итогах праймериз Республиканской партии в каждом штате и делает обзор американской прессы (телеканала Fox News и шоу Такера Карлсона). После этого все собравшиеся направляются в буфет или в придорожное кафе. Опоздавшим наливают штрафную рюмку.

Кульминация работы штаба пройдёт в день выборов американского лидера – 5 ноября 2024 года. На этот день выпадает ночная смена, что позволит активистам не только проголосовать за любимого кандидата, но и в режиме онлайн следить за подсчётом голосов. На 6 ноября «трамписты» заказали цокольный этаж в барнаульском отделении ДОСААФ, там пройдёт праздничный банкет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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