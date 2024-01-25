Лолита объяснилась за пост с поздравлениями Зеленского… Ждем пояснений от патриарха Кирилла, Лукашенко и других?

Российская певица Лолита Милявская объяснилась за свой пост с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского, назвав интерес к этому результатом работы украинской стороны.

Лолита опубликовала пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в апреле 2019 года. Тогда певица пошутила, что берет билет в Киев, и допустила, что с приходом Зеленского ситуация на Украине изменится к лучшему.

– Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине, — прокомментировала ситуацию знаменитость.

Говоря о повышенном ажиотаже вокруг своего старого поста, она объяснила, что это надо только Украине, «чтобы мы друг другу горло перегрызли».

Напомним, в 2019 году под его записью на странице в соцсети Instagram свои подписи и пожелания оставили бывший кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак, комик Владимир Галустян, певец Дима Билан, певицы Вера Брежнева, Наташа Королева, Сати Казанова, балерина Анастасия Волочкова и другие.

– Чем-то новым запахло в воздухе. И это новое завораживает! – прокомментировал пост Зеленского актер Павел Деревянко.

Некоторые звезды шоу-бизнеса посвятили победе Зеленского отдельные посты.

– Я рада!! У меня слезы!! – написала актриса театра и кино Ирина Горбачева на своей странице в Instagram, добавив, что гордится тем, что Украина выбрала «не политика, а человека».

Патриарх Кирилл также поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

– Народ Украины, поддержавший Вашу кандидатуру, связывает с Вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений. Убеждён, что обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения уровня жизни людей возможно лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге, — говорится в поздравлении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже поздравил Владимира Зеленского.

– Фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом, — говорится в его заявлении.