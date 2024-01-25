 

Институт Гайдара: на нехватку кадров жалуются 47% предприятий

25.01.2024, 12:39, Разное
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В январе 2024 года, по данным опроса Института экономической политики им. Гайдара, 47% руководителей промышленных предприятий заявили о недостатке квалифицированных кадров. Этот показатель установил новый рекорд отсутствия необходимых специалистов в промышленности с 1996 года.

В опросе, в котором участвовало более 1 тысячи руководителей промышленных предприятий, Институт Гайдара предложил три варианта ответа на вопрос о наличии необходимых кадров: “более чем достаточно”, “достаточно” и “недостаточно”. Первый вариант ответа выбрали лишь 2% компаний, что подчеркивает серьезную проблему с поиском квалифицированных специалистов.

Сравнивая с предыдущими данными, в июле прошлого года 45% опрошенных промышленников также жаловались на нехватку квалифицированных сотрудников.

По данным “Мониторинга состояния бизнеса в России” на конец 2023 года, 45% российских компаний, включая малые и крупные, называли дефицит кадров основным барьером для развития. Среди других факторов также упоминались неопределенность экономической ситуации (33%), вмешательство государства в экономику (20%), высокие расходы на займы (32%) и недостаточный внутренний спрос (28%).


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