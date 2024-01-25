«От этого взрываются компьютеры» – россиян предупредили о вреде двухфакторной аутентификации

Член Общественной палаты Галина Курцева на круглом столе «Информационные технологии – зло XXI века» предупредила россиян об опасности двухфакторной аутентификации.

Как оказалось, эту технологию лучше отключить на всех своих аккаунтах во избежание трагических последствий.

Прежде всего общественная активистка напомнила о том, что «нормальным, законопослушным людям скрывать нечего», и предложила дать любому присутствующему на круглом столе пароль от её электронной почты. Желающих, впрочем, не нашлось.

– Как мне объяснили программисты, в двухфакторной тентификации (так в оригинале) закодирован очень высокочастотный код, и компьютеры этого не выдерживают и просто взрываются, – пояснила она. – Особенно современные компьютеры, потому что раньше их из железа делали, а теперь всё очень хлипкое, недолговечное. Производитель ждёт, что у вас компьютер взорвётся и вы купите новый такой же.

Курцеву поддержал присутствовавший на мероприятии представитель силовых структур, который зачитал статистику: двухфакторная аутентификация включена в среднем у 82% осужденных экстремистов (также у 96% осужденных заочно, но успевших сбежать за границу), у 89% террористов и у 100% растлителей детей. Именно поэтому, добавил он, если человек пытается оградить от стороннего доступа свою почту или аккаунты в зарубежных соцсетях, в отношении него «автоматически возникают понятно какие подозрения».

—