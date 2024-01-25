 

Роскомнадзор не получал заявок от зарубежных хостеров для легализации в России

25.01.2024, 11:27, Разное
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Роскомнадзор не получил ни одной заявки от зарубежных хостеров, желающих войти в реестр и стать законными провайдерами хостинга в Российской Федерации. Об этом информирует РБК в своем Telegram-канале.

Представитель Роскомнадзора сообщил, что иностранные организации не проявили интереса к регистрации в реестре. Согласно опубликованным данным, начиная с 1 февраля компаниям, не внесенным в него, будет запрещено предоставление услуг хостинга в России.

Эксперты считают, что зарубежные игроки избегают регистрации из-за опасений перед санкциями и сложными требованиями к претендентам.

В конце 2023 года стоимость домашнего интернета в РФ выросла на 5-15%, повышение цен также ожидается и в 2024 году. Компании “ЭР-Телеком Холдинг” и “Ростелеком” уже подняли цены или планируют это сделать. За последние пять лет стоимость проводного интернета увеличивалась максимум на 5% в год.


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