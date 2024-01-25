 

В НАТО стартовали крупнейшие за последние десятилетия учения

25.01.2024, 11:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Представители НАТО официально сообщили о старте крупнейших со времён холодной войны военных учений, передаёт Reuters. Учения стартовали в среду: десантный корабль ВМС США Gunston Hall покинул порт, положив начало оборонным учениям альянса на случай нападения РФ — «самой значительной и прямой угрозы безопасности членов НАТО».


AP

Североатлантический альянс официально приступил к крупнейшим со времён холодной войны военным учениям, пишет Reuters. В среду десантный корабль ВМС США Gunston Hall покинул порт, отметив первый этап в рамках крупнейших учений НАТО за последние десятилетия.

В учениях Steadfast Defender 2024, которые продлятся до мая, примут участие около 90 тыс. военнослужащих из США и других стран — членов альянса. В учениях задействованы более 50 кораблей — от авианосцев до эсминцев, а также более 80 истребителей, вертолётов и беспилотников и не менее 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

Как передаёт издание, в ходе учений будет отрабатываться выполнение региональных оборонных планов НАТО на случай нападения России. Несмотря на то что в заявлении альянса РФ прямо не упоминается, в главном стратегическом документе НАТО она названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности стран-членов», отмечает Reuters.


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