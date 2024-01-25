Украина проигрывает битву за боеприпасы

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Без очередной помощи со стороны Запада Украина рискует проиграть битву за боеприпасы, что может привести к поражению в конфликте, пишет Business Insider. Уже сейчас ВСУ, столкнувшись с нехваткой артиллерийских снарядов, вынуждены экономить их в то время, как российская армия наносит всё более мощные удары.



AP

Конфликт между Украиной и Россией продолжается уже почти два года и, похоже, РФ одерживает верх в ключевой битве — битве за боеприпасы, пишет Business Insider.

По данным издания, ситуация для украинских солдат выглядит всё более мрачной: российские войска превосходят их по боеприпасам и вооружению. Ещё несколько месяцев назад ВСУ могли себе позволить расходовать до 7 тыс. артиллерийских снарядов в день, однако из-за отсутствия дополнительной военной помощи со стороны Запада сейчас украинские силы используют лишь по 2 тыс. снарядов в день, в то время, как российская армия наносит всё более мощные удары.

На этой неделе помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Пентагону известно об обеспокоенности военного руководства Украины относительно того, что у солдат «нет запасов боеприпасов, которые им требуются». Представитель американского военного ведомства уточнила, что для решения проблемы необходимо наращивать оборонное производство. «Мы работаем с союзниками и партнёрами над расширением их производства боеприпасов. Поэтому мы стремимся решить эту проблему», — добавила Уолландер.

При этом будущее американской помощи Украине издание называет «самой большой неопределённостью на данный момент». Официальные лица Пентагона утверждают, что без выделения дополнительных средств Вашингтон не сможет снабжать Киев оружием в том же объёме и такими же темпами, как это было с первых дней конфликта. Американские и украинские официальные лица предупреждают, что последствия прекращения помощи невероятно высоки. По некоторым прогнозам, без постоянной помощи со стороны Запада Украина уже скоро проиграет.